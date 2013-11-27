Янукович рассказал, почему Украина не подает в суд на Россию в газовом вопросе (видео)

Об этом президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

"Обратиться в Арбитражный суд и проиграть его – это означает узаконить навсегда, как говорится, "на веки вечные"", - сказал президент, передает ТСН.

По его словам, эксперты после анализа ситуации сообщили, что существует большой риск проиграть процесс. "Пока на сегодняшний день этот вопрос решили отложить, потому что есть большие риски. Мы работали и работаем", - добавил президент.

Отметим, по сообщениям СМИ, Россия пообещала Украине в обмен на ассоциацию целый пакет предложений, включая снижение цен на топливо. При этом вчера российский президент Владимир Путин заявил, что не говорил с Януковичем о скидках на газ. Перед этим премьер-министр Николай Азаров похвалился, что Россия пообещала пересмотреть газовые контракты с Украиной.

После того, как российский "Газпром" заявил, что ничего об этом не знает, украинский премьер уточнил, что конкретно газовые скидки Россия не обещала.