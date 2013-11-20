Часть железной дороги завода продали, чтобы погасить задолженность по зарплате
Начато перечисление средств взыскателям по заработной плате на общую сумму 766,5 тыс. грн.
Государственная исполнительная служба частично реализовала имущество государственного предприятия «Судостроительный завод им. 61 коммунара» (Николаев) - часть железнодорожного подъездного пути - для погашения задолженности по заработной плате.
Как сообщили в главном управлении юстиции в Николаевской области, с 15 ноября отделом принудительного исполнения решений управления ГИС управления области начато перечисление средств взыскателям по заработной плате на общую сумму 766,5 тыс. грн.
Продана часть железнодорожного подъездного пути, которая примыкает к станции Терновка.
Общая сумма задолженности предприятия по зарплате составляет 5 млн грн., в целом - 24 млн грн.
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