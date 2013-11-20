Часть железной дороги завода продали, чтобы погасить задолженность по зарплате

18:45, 20 ноября 2013
Общество
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Начато перечисление средств взыскателям по  заработной плате на общую сумму 766,5 тыс. грн.

рельсы

Государственная исполнительная служба частично реализовала имущество  государственного предприятия  «Судостроительный завод им. 61 коммунара»  (Николаев) - часть железнодорожного подъездного пути - для погашения  задолженности по заработной плате.

Как сообщили в главном управлении юстиции  в Николаевской области, с 15 ноября отделом принудительного исполнения решений управления ГИС управления области начато перечисление средств взыскателям по  заработной плате на общую сумму 766,5 тыс. грн.

Продана часть железнодорожного подъездного пути, которая примыкает к станции Терновка.

Общая сумма задолженности предприятия по зарплате составляет 5 млн грн., в целом - 24 млн грн.

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