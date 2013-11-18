Новый УПК снизил уровень жестокости против заключенных в Украине - Еврокомитет

Делегация Европейского комитета против пыток засвидетельствовала определенные положительные сдвиги в местах несвободы в связи со вступлением в силу в Украине нового Криминального процессуального кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Европейский комитет против пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания обнародовал предварительные результаты мониторингового визита в места несвободы в Украине, осуществленного в октябре.

В рамках визита делегация осуществила поездки в ряд подразделений внутренних дел и изоляторов временного содержания, а также опросила большое количество взятых под стражу и осужденных лиц, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях, для того, чтобы обсудить обращение с ними во время содержания под стражей в органах внутренних дел.

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«В своих предварительных заключениях члены делегации отметили тот факт, что после вступления в силу УПК состоялось уменьшение масштабов такого явления как жестокое обращение с задержанными лицами, которые находятся под юрисдикцией органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе. Особенно ситуация улучшилась в Киеве по сравнению с другими посещенными регионами.

В то же время члены делегации получили многочисленные сообщения о жестоком обращении от лиц, которые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел. Подавляющее большинство таких сообщений касалось периода сразу после задержания, когда соответствующие лица впервые были на допросах у оперативных работников.

Целью жестокого обращения, как сообщается, было то, как вынудить задержанных дать свидетельства против самих себя или предоставить информацию о других лицах или же вымогательство у них денег. В отдельных случаях были также сообщения об обвинении в жестоком обращении со стороны следователей.

«Наблюдения, сделанные делегацией в ходе визита в 2013 году, дают возможность сделать вывод, что многое еще нужно сделать для того, чтобы обеспечить полное и надлежащее выполнение нового УПК», - отметили в пресс-службе.

Делегация отметила, что положения кодекса, которые касаются учета фактического времени ареста, часто не применяются, и что неточное или противоречивое время задержания часто приводятся в разных протоколах и реестрах.

Во время посещения изоляторов временного содержания члены делегации отметили как положительный тот факт, что лица, которые находятся в этих учреждениях, обеспечиваются постельными принадлежностями, еда предлагается в нормальное время для ее употребления, обеспечен свободный доступ в туалет, есть возможность принять душ (раз в неделю), предоставляется один час прогулки ежедневно.

В то же время зафиксировано, что многие из посещенных делегацией изоляторов расположены в старых и неприспособленных зданиях, а в ряде камер не обеспечивается должным образом доступ к естественному освещению и свежему воздуху.