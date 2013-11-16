В Винницкой области неизвестные в масках и с оружием ограбили АЗС

В Винницкой области в г.Чечильнике сегодня на рассвете двое неизвестных, одетых в шапки с прорезями для глаз, совершили вооруженное ограбление АЗС.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, ограбление произошло около 5 часов утра. Нападавшие, угрожая работникам АЗС предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами из кассы в сумме 1,5 тыс грн. После совершения преступления разбойники скрылись на автомобиле.

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Как отметил заместитель начальника следственного управления УМВД Сергей Крымчук , по факту совершения разбойного нападения открыто уголовное производство в соответствии с ч.4 ст.187 УК Украины . За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

В данный момент продолжается осмотр места происшествия, над раскрытием преступления работает созданная усиленная следственно - оперативная группа милиции .

«Правоохранителями принимаются все меры по установлению и задержанию виновных лиц», - заверили в областном главке милиции.