В Житомирской области открыто производство против работников колонии, которые не исполнили судебные решения о выплате долгов по зарплате

В Житомирской области открыто уголовное производство против работников Коростенской исправительной колонии № 71, которые не исполнили судебные решения о выплате долгов по зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, в конце этой недели Коростенская межрайонная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины по факту неисполнения судебных решений служебными лицами Коростенской исправительной колонии № 71. Точное количество этих злоумышленников устанавливается.

Установлено, что судебными решениями служащих колонии было обязано выплатить уволенным работникам задолженную зарплату и оплатить соответствующие налоги. Однако эти служащие, имея реальную возможность погасить долги, умышленно не выполнили решения судов. После вынесения постановлений об аресте банковских счетов и средств в кассе должника, они открыли три новых текущих счета, на которые поступило более 580 тыс. грн.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляет прокуратура Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в прокуратуре Житомирской области сообщили, что ведомство направило в суд обвинительный акт по уголовному производству, открытому по ч. 3. ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Коростенской исправительной колонии № 71.

В ходе расследования установлено, что несколько служащих учреждения, используя служебное положение, безосновательно не перечисляли средства, которые удерживались из заработной платы осужденных по исполнительным листам в виде алиментов и ущерба, нанесенного гражданам, юридическим лицам и государству.

Таким образом, 712 тыс. грн использовано не по назначению, чем вызваны тяжкие последствия и нарушены конституционные права граждан.