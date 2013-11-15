В России арестовали мошенника, набравшего $776 миллионов кредитов

Полиция РФ задержала в четверг вечером мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество с кредитами на 776 миллионов долларов, сообщил "РИА Новости" в пятницу представитель пресс-центра МВД РФ.

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"14 ноября в 19.00 в посёлке Заречье Одинцовского района в ходе проведения специальной операции в рамках уголовного дела, возбуждённого еще в марте 2010 года в по статье "мошенничество в особо крупном размере"в Тюменской области, задержан мужчина 1972 года рождения, находящийся в международном розыске за мошеннические действия в отношении одного из российских банков. Злоумышленник получил по подложным документам семь кредитов в этом банке на сумму 776 миллионов долларов США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в отношении подозреваемого было принято решение о заочном аресте.