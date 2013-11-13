Объем банковских депозитов в октябре снизился впервые с мая 2012 года - НБУ

Тогда также было зафиксировано снижение объема депозитов на 0,8%, после чего до конца 2012 и с начала 2013 года фиксировался устойчивый рост депозитов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, в течение месяца произошло увеличение остатков депозитов, привлеченных банками в национальной валюте, на 0,3% (с начала года - на 23,2%) при одновременном их снижении в иностранной валюте на 1,5% (с начала года - на 0,1%).

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«Это соответствующим образом повлияло на динамику общего объема банковских депозитов, остатки по которым в октябре снизились на 0,4% (с начала года выросли на 13,0%) - до 641,9 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Согласно данным НБУ, остатки депозитов на счетах физлиц за месяц выросли на 1,3% (с начала года - на 17,7%) - до 430,5 млрд грн, в то время как остатки на счетах юрлиц снизились на 3,6% (с начала года выросли на 4,6%) - до 211,4 млрд грн.