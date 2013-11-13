НБУ: Спрос населения на иностранную валюту упал в семь раз

Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ Сергей Кораблин, директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины.

По мнению представителя НБУ, таких результатов удалось достичь благодаря стабильному курсу национальной валюты, а также некоторым законодательным инициативам, в частности запрет рекламы, в которой цены указываются в долларах и запрет на валютное кредитование физлиц.

«Индикатор, который является свидетельством сбалансированности рынка - это чистый спрос населения на иностранную наличную валюту. Стоит обратить внимание, что за 10 месяцев этого года чистый спрос населения на иностранную наличность упал в семь раз. Все это свидетельствует, первое, о положительной динамике, которая наблюдается уже год на межбанковском валютном рынке. И второе - рынок балансирует самостоятельно», - сказал Кораблин.

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По мнению представителя НБУ, снижению спроса на валюту способствовала низкая инфляция, а также снижение девальвационных ожиданий благодаря стабильному курсу национальной валюты. Кроме того, по мнению Кораблина, ослабление спроса на валюту частично связано также с запретом валютного кредитования физлиц.

«Весьма существенный фактор - структурный. У нас за последние 5 лет резко уменьшились обязательства населения перед банками в иностранной валюте. Если мы возьмем октябрь 2008 года, у нас задолженность домохозяйств перед банками по кредитам, взятым в иностранной валюте составляла $ 26,7 млрд, на октябрь 2013 года эта сумма упала в три раза. В силу этого уменьшается спрос населения на иностранную валюту, меньше надо возвращать по взятым кредитам, меньше надо возвращать по процентам, связанным с этим, и спрос объективно на иностранную валюту по этому сегменту уменьшается», - пояснил Кораблин.