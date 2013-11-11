Американский инвестиционный фонд выкупил 20% прямого внешнего долга Украины - СМИ

Один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран, выкупил пятую часть прямого внешнего долга Украины, сообщила британская газета Financial Times (FT).

По информации газеты, объем выкупленного долга составляет 5 млрд долл., притом, что общий объем государственного долга страны к началу октября вырос до 26,286 млрд долл.

Сделка, как отмечается, состоялась еще в августе. Тогда же, обращает внимание газета, состоялась неофициальная встреча руководства фонда с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым и министров финансов Юрием Колобовым, приехавшими в штаб-квартиру Franklin Templeton с целью «убедить одного из крупнейших кредиторов страны».

Газета не приводит комментарии со стороны инвестиционного фонда, но сообщает, что сделка по скупке долга была осуществлена под руководством Майкла Хазенстаба, известного тем, что именно он провел скупку госдолга Ирландии. «Покупка долга позволила Ирландии успокоить финансовый рынок страны в период финансового кризиса в еврозоне… Однако движение в сторону Украины выглядит куда более рискованным», - отмечает газета. По мнению журналистов FT, вопрос дефолта Украины - это вопрос времени, и его решение во многом зависит от того, сможет ли Украина договориться о программе кредитования МВФ, пойдет ли на то, чтобы получить помощь со стороны России, или провалит оба варианта развития событий.

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«Час «Ч» может наступить завтра, на следующей неделе или через месяц. Но факт в том, что Украина не способна в одиночку противостоять оттокам капиталов. Ей потребуется помощь третьей стороны – будь то России или МВФ», - приводит FT комментарий Паоло Батори, старшего специалиста по стратегиям компании Morgan Stanley.

В тоже время FT прогнозирует, что Украина на текущий момент испытывает серьезное давление со стороны России вследствии сближения с Европейским Союзом. «Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в конце текущего месяца может ускорить решение о сотрудничестве с МВФ и в долгосрочной перспективе даст существенный толчок к развитию экономики страны», - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн).

Прямой госдолг Украины в сентябре вырос на 738 млн долл., или на 1,33%, - до 56,418 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 281 млн долл., или на 1,08%, - до 26,286 млрд долл., внутренний - на 457 млн долл., или на 1,54%, - до 30,132 млрд долл.

Украина ожидает подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, предусматривающего построение зоны свободной торговли, 28 ноября на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. По мнению премьер-министра Украины Николая Азарова, большинство условий для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС уже реализованы, и потому ответственность за возможный срыв подписания соглашения «лежит на европейских политиках».

Справка УНИАН. Инвестиционный фонд Franklin Templeton – глобальный инвестиционный фонд, работающий на рынке порядка 65 лет и имеющий штаб-квартиру в США (Сан-Франциско). Офисы фонда расположены в 35 странах, при этом специалисты фонда работают и предоставляют услуги в 150 странах.

Своей ключевой особенностью фонд называет опыт диверсификации вложения средств.