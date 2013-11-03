В Донецкой области загорелась шахта Святой Матроны, где работало 92 горняка

10:19, 03 ноября 2013
Общество
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Вчера, 2 ноября, в 18 часов 40 минут в г. Дзержинск Донецкой области на шахте имени Святой Матроны Московской, на горизонте 530 м, в пределах выработки возник пожар

В Донецкой области горит шахта

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в шахте на то время работали 92 горняка, которые самостоятельно вышли на поверхность.

Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.

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В тушении пожара задействовано шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь. Причина пожара устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

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