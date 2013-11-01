На Харьковщине следователь предлагал закрыть дело о смертельном ДТП за $ 1700

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Дмитрия Кавуна.

По его сведениям, 31 октября милиционер получил от гражданина 1700 дол. За такую сумму следователь пообещал закрыть уголовное производство в отношении него по факту ДТП, в котором погиб пешеход.

Читайте также: На Кировоградщине следователь требовал 20 тысяч взятки

29-летнему следователю по расследованию дорожно-транспортных происшествий капитану милиции инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения и об отстранении милиционера от должности. Ему угрожает до 10 лет лишения свободы.