В Крыму жена экс-депутата ранена из-за взрыва ”флешки” - источник
22:10, 30 октября 2013Общество
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Супруга миллионера, экс-депутата Симферопольского горсовета Иосифа Файнгольда - Ирина - ранена из-за взрыва флешки.
”ЧП дома у Файнгольда. Женщина вставила флешку в компьютер, та взорвалась. Супруга миллионера получила ранение рук”, - сказал УНИАН источник.
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Каким образом накопитель информации попал в дом, пока точно не известно. ”Вроде бы, флешку прислали в конверте”, - отметил собеседник агентства.
По предварительной информации, у жены экс-депутата - травма кисти руки.
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