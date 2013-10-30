В Крыму жена экс-депутата ранена из-за взрыва ”флешки” - источник

”ЧП дома у Файнгольда. Женщина вставила флешку в компьютер, та взорвалась. Супруга миллионера получила ранение рук”, - сказал УНИАН источник.

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Каким образом накопитель информации попал в дом, пока точно не известно. ”Вроде бы, флешку прислали в конверте”, - отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, у жены экс-депутата - травма кисти руки.