ЮНИСЕФ призывает Кабмин предотвратить вспышку полиомиелита

Об этом заявила председатель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкиэ Мокуо, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

Напомнив, что вчера, 29 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 10 случаев заболевания полиомиелитом в Сирии, она подчеркнула, что эта вспышка полиомиелита представляет угрозу для миллионов детей во всех странах с низким уровнем охвата иммунизацией, в том числе в Украине.

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В частности, как отметила Мокуо, около 4 тыс. беженцев покидают Сирию ежедневно из-за военных действий и пересекают границы Турции и Египта. Из-за постоянного потока людей в Украину, риск завоза полиомиелита в Украине становится неотвратимом, подчеркнула она.

«В Сирии из-за войны было вакцинировано меньше 68% детей. В Украине, из-за распространенного недоверия к вакцинации, охват иммунизацией составляет даже ниже 50%. Таким образом здоровье и жизнь миллионов украинских детей находится под угрозой. Я призываю родителей в Украине обратиться к врачам за достоверной информацией о вакцинации и вакцинировать собственных детей. ЮНИСЕФ также призывает правительство Украины принять срочные меры для проведения общенациональной иммунизационной кампании", - заявила председатель ЮНИСЕФ в Украине.

Как отмечается также в сообщении, из-за опасно низкого уровня охвата иммунизацией в Украине и высокого риска завоза вируса в страну, Независимое бюро мониторинга Глобальной инициативы борьбы с полиомиелитом включило Украину в список стран, где может возникнуть вспышка полиомиелита.

ЮНИСЕФ в партнерстве с ВОЗ настойчиво рекомендует правительству Украины провести несколько раундов общенациональной дополнительной иммунизационной кампании против полиомиелита для всех детей, родившихся после января 2008 года в Украине.

Как известно, полиомиелит передается через загрязненную пищу и воду и может быстро распространяться. Вирус поражает нервную систему и может привести к необратимому параличу в течение нескольких часов или даже к смерти. От полиомиелита нет лекарств, болезнь может быть предупреждена только с помощью иммунизации.

22 ребенка были парализованы в Сирии 17 октября. Вирус полиомиелита был подтвержден по результатам анализов у 10 детей. Результаты анализов остальных 12 больных ожидаются в течение нескольких дней. Большинство из 22 детей не старше двух лет и, как считается, никогда не были вакцинированы или не были полностью вакцинированы в соответствии с календарем прививок.