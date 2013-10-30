В Донецке чиновников не оштрафуют за лишение детей оздоровления (видео)

Прокурорская проверка только в одном райотделе образования установила - вместо четырех десятков детей за государственный счет оздоровился только один, сообщает ТСН.

В прокуратуре говорят, что детям-инвалидам горсовет ежегодно выделяет льготные путевки на море и в лагеря. Но до самих детей они не доходят. "Проверкой установлено, что из 42 детей-инвалидов, находящихся на учете в отделе, был оздоровлен только один ребенок. Кроме того, были выделены путевки детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и детям погибших шахтеров ", - сообщил первый заместитель прокурора Ворошиловского района Донецка Александр Глушко.

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В участке образования оправдываются - путевки раздали другим льготникам. "Родители детей-инвалидов отказываются от оздоровительных путевок, потому что не все дети могут сами себя обслуживать. В связи с тем, что родители детей-инвалидов отказались от путевок - эти путевки были распределены среди других детей льготных категорий ", - объясняет начальник отдела образования Ворошиловского района Донецка Лина Черкасова.

Чиновникам, лишивших детей-инвалидов отдыха, ни штрафы, ни выговоры не грозят. Их наказали задержкой в присвоении очередного ранга госслужащего.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Донецка сообщили, что из 42 детей-инвалидов путевку на оздоровление получил только один ребенок. Вместо них за бюджетные средства отдыхать в санатории поехали 12 детей, у которых не было оснований для льготного оздоровления.