Микроавтобус врезался в газопровод и отрезал 200 домов от газоснабжения

В селе Нелиповцы Кельменецкого района Черновицкой области микроавтобус врезался в газопровод, оставив без газоснабжения село.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в региональной газовой компании "Черновцыгаз", 28 октября около 23:00 водитель грузопассажирского микроавтобуса "Mercedes", не справившись с управлением своего транспортного средства, повредил распределительный газопровод среднего давления.

Как отмечается в сообщении, в результате аварии сложилась опасная ситуация, а жители более чем 200 домов села остались без газоснабжения.

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Жители с. Нелиповка оперативно обратились в аварийную газовую службу по горячей линии, и аварийная бригада Кельменецкого районного управления газового хозяйства ликвидировала угрозу.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода. По данным компании "Черновцыгаз", на протяжении дня 29 октября газоснабжение жителям с. Нелиповка будет восстановлено.