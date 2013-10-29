На Тернопольщине мошенница запугала ребенка и выманила у него 7 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, на минувшей неделе женщина запугала 13-летнюю жительницу Козивского району тем, что на ее матери лежит тяжелое проклятие, для снятия которого необходимо принести из дома все деньги, притягивающие проклятие. Мошенница пообещала провести над ними ритуал очистки.

Во время ритуала женщина приказала девочке держать голову ровно, и не оборачиваться. Когда же через некоторое время девочка таки обернулась, чтобы посмотреть, завершился ли ритуал, мошенницы уже не было.

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Впоследствии школьница сообщила об инциденте родителям, те обратились в милицию.

Вчера правоохранители задержали злоумышленницу, которая оказалась 26-летней жительницей Волынской области.

В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УКУ (мошенничество).