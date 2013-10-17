В Харьковской области при ликвидации пожара погиб спасатель

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, пожар в двухэтажном здании общежития произошел сегодня около 2:10.

После ликвидации пожара около 3.45 обвалилась плита перекрытия крыши дома и привалила двух работников ГСЧС, которые проводили осмотр помещений.

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В результате этого один работник ГСЧС 1991 года рождения погиб на месте происшествия, второй - 1989 года рождения - получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу неотложной скорой помощи. Среди жителей общежития пострадавших нет.

Причины пожара и материальные убытки устанавливаются. Размещением жильцов дома занимается городская власть.