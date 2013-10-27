Завтра на западе, севере и востоке Украины ожидаются небольшие дожди

На остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем 12-17°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 18-22°.

В Киеве и области в понедельник ночью - без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°, в Киеве ночью около 10°, днем 14-16°.