Завтра на западе, севере и востоке Украины ожидаются небольшие дожди
12:58, 27 октября 2013Общество
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Завтра ночью в западных, днем в северных и восточных областях Украины местами ожидаются небольшие дожди.
Завтра в Украине пройдут дожди
На остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°; днем 12-17°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 18-22°.
В Киеве и области в понедельник ночью - без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°, в Киеве ночью около 10°, днем 14-16°.
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