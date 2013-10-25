Россия готовится защищать свои рынки в случае подписания Украиной ЗСТ с ЕС

Россия и ее партнеры по Таможенному союзу в случае создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС будут действовать "предельно откровенно, но твердо"по защите своих рынков; ближайшие консультации Москва и Киев проведут в течение двух недель, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Если зона свободной торговли между Украиной и ЕС образуется, то мы себя будем вести предельно откровенно, но твердо", - сказал Шувалов по итогам переговоров, которые прошли накануне в Минске с участием глав государств Таможенного союза и президента Украины.

"Мы начали консультации с украинской стороной, второй раунд консультаций будет возможен в течение двух недель", - добавил он.

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Шувалов сообщил, что в четверг лидеры ТС приняли решение о возможности наделения Совета Евразийской экономической комиссии полномочиями по введению единого таможенного тарифа для третьих стран в таких случаях, как в случае отношений Украины и Евросоюза. При этом, подчеркнул первый вице-премьер, все соглашения России, Белоруссии и Казахстана с Украиной о зоне свободной торговли будут соблюдены.

"Наш президент и другие президенты подтвердили, что в полном объеме все соглашения о зоне свободной торговли, все приложения будут соблюдены, и все, что касается формальностей, будет полностью выполнено. Но ожидать от нас того, что мы ничего не будем делать (по защите рынков), не стоит", - сказал Шувалов.

Он напомнил, что защитные меры предусмотрены одним из положений договора о ЗСТ.