В Кривом Роге милиция нашла подпольное казино с оригинальным интерьером (фото)

В Кривом Роге милиция изъяла у подпольного казино 6 игровых автоматов, 2 рулетки, 10 столов для покера, фишки, системные блоки, деньги и оборудование для ведения запрещенного в стране бизнеса.

Как пишет Комсомольская правда, милиционеры были поражены убранством казино, его интерьер был создан в лучших традициях подпольщиков, промышлявших подобным способом в Америке двадцатых годов прошлого века (см. фото).

На нелегальное казино милиция вышла, разыскивая подозреваемого, трудившегося там охранником.

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Игровое оборудование изъяли. Нарушителей закона ждет штраф – до 680 тысяч гривен, конфискация оборудования и крупной суммы денег.

На прошлой неделе в Кривом Роге милиция обнаружила 11 подпольных игровых заведений.