Во Львове пенсионер выпал из автобуса и попал в реанимацию
Во Львове во время посадки-высадки пассажиров маршрутного такси водитель начал движение с открытыми дверями, в результате чего из переполненного салона автобуса выпал пассажир пенсионного возраста.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 16 октября, в 14.00 на перекрестке улиц Кульпарковская-Выговского. Водитель начал движение при открытых дверях, в результате чего пассажир выпал из салона, а водитель уехал с места происшествия.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ города Львова, проведенными поисковыми мероприятиями в течение трех часов было установлено местонахождение автобуса и водителя, который покинул место ДТП.
Пострадавший пассажир, мужчина пенсионного возраста, личность которого сейчас устанавливают, находится в реанимации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей черепа, гематомы.
По данному факту проводится расследование.