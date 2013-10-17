Во Львове пенсионер выпал из автобуса и попал в реанимацию

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 16 октября, в 14.00 на перекрестке улиц Кульпарковская-Выговского. Водитель начал движение при открытых дверях, в результате чего пассажир выпал из салона, а водитель уехал с места происшествия.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ города Львова, проведенными поисковыми мероприятиями в течение трех часов было установлено местонахождение автобуса и водителя, который покинул место ДТП.

Пострадавший пассажир, мужчина пенсионного возраста, личность которого сейчас устанавливают, находится в реанимации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей черепа, гематомы.

По данному факту проводится расследование.