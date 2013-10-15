Во Львовской области мужчина погиб, попав в ДТП дважды в течение часа

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 октября около 15.15 в селе Зубов Мост Каменка-Бугского района области 32-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ 53215», житель села Батятычи Каменка-Бугского района, совершил наезд на 36-летнего жителя села Большое Колодно Каменка-Бугского района.

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Во время транспортировки потерпевшего в Каменка-Бугскую ЦРБ водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги в селе Ягидня Каменка-Бугского района и опрокинулся.

От полученных травм потерпевший (житель с. Большое Колодно Каменка-Бугского района) погиб.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится доследственная проверка.