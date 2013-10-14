Поддержка гривни не приведет к снижению золотовалютных резервов - эксперты

Так полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл.», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин.

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По его словам, правительство сможет компенсировать часть выплат в размере 2,5 млрд долл. по долгам в иностранной валюте, предстоящих до конца текущего года, за счет размещения валютных облигаций внутреннего госзайма и других внешних источников.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен также прогнозирует, что уровень золотовалютных резервов Нацбанка на конец года составит 20 млрд долл.

«Валютные резервы в конце октября, вероятнее всего, снизятся на сумму около 1 млрд долл. в результате выплат по внешнему долгу, и далее ситуация будет зависеть от входящих потоков кредитных средств», - прокомментировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл. По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

В сентябре Нацбанк после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, объем которых за месяц составил 582,5 млн долл. По итогам января-сентября 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составил 1,107 млрд долл., что в 3,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 3,611 млрд долл.