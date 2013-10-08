Гривня чувствует себя довольно неплохо - Устенко

Эксперт констатировал, что есть масса сигналов, которые свидетельствуют, о том, что гривна себя чувствует довольно неплохо. В частности, по словам Устенко, меняется структура депозитов. Люди открывают больше депозитов в гривне, отметил эксперт. Это, по его словам, «достаточно новая вещь для украинской экономики, потому что у нас доля валютных депозитов всегда была гораздо выше».

По мнению Олега Устенко, платежный баланс Украины можно назвать позитивным. В то же время, по его словам, есть и достаточно много сигналов, свидетельствующих о том, что курсовая политика Национального банка должна бы быть более модернизированной в соответствии с требованиями времени.

«Это не потому, что что-то принципиально изменилось внутри Украины, а потому что изменилась мировая экономическая ситуация», - отмечает эксперт.

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По его словам: «Очень многие страны все больше и больше пытаются использовать возможность курсовой политики для адаптации своей экономики к новым условиям хозяйствования».

Так, Олег Устенко отметил, что Российская Федерация с начала года девальвировала рубль на 10%, Турция девальвировала лиру на 15%, евро страдает от того, что эта валюта слишком крепка по отношению к доллару.

Эксперт также отметил, что темпы роста промышленного производства, которые мы можем наблюдать сейчас, позволяют предположить, что уже в 4 квартале 2013 года Украина сможет выйти из негативной зоны, в которой она оказалась в 1-2 кварталах текущего года.

Олег Устенко также заявил, что следующий год открывает для Украины новые перспективы. В частности, эксперт отметил, что в случае подписания соглашения об Ассоциации с ЕС появится новый импульс для активизации инвестиционной деятельности в стране. А в перспективе – откроются новые рынки.