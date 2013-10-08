Подозреваемых по делу о блокировке госреестров объявили в розыск





Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины по фактам растраты имущества Государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины и несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей.

Установлено, что в результате такого вмешательства произошла блокировка информации и нарушение установленного порядка ее маршрутизации, что привело к прекращению функционирования 12 государственных и единых реестров информационной сети Министерства юстиции.

В ходе расследования на основании собранных доказательств составлено сообщение о подозрении двум служебным лицам. Учитывая, что указанные лицу уклоняются от следствия, они объявлены в розыск.

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Как сообщал УНИАН, третьего октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко заявил о рейдерском захвате государственных реестров. По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождениях, смертях. По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить достоверность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно. В открытом обращении «Информационного центра» говорилось, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем, в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и не повреждены», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.