Самоцензура по-русски: ожидая запрета импорта, ритейлеры сами сокращают закупки в Украине

О том, что закупки украинских продуктов в России в августе-сентябре ощутимо снизились, сообщает Forbes со ссылкой на представителей трех компаний продуктового сектора.

В частности, на падение продаж жалуются представители рынка плодоовощной консервации, соусов и кетчупов, для которых Россия - ключевой экспортный рынок. «Мы фиксировали снижение поставок в последние два месяца, - уточняет генеральный директор «Чумака» Константин Шевченко. - Связывали с ужесточением таможенных процедур».

Руководитель проекта консалтинговой компании «АПК-Информ»: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман на вопрос о том, насколько сократились продажи украинских производителей продуктов питания в России, отвечает: «Резко». Российские партнеры, объясняет она, опасаются, что в любой момент граница с Украиной может быть «перекрыта», введены импортные пошлины либо нетарифные ограничения на импорт.

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Директор отдела продаж компании «Дари ланів» Максим Емельяненко также отмечает некоторое уменьшение поставок в Россию и тоже жалуется на проблемы на таможне. «Хотя и договорились на высшем уровне, что проблем нет, но все равно идут дополнительные досмотры и проверки, – сетует он. – Это дополнительные затраты из-за простоя, которые кто-то должен оплачивать».

«Часто представители российских дистрибьюторов даже называют дату - 1 ноября, - говорит Гетьман. - В таких условиях закупка украинских товаров - это риск. Потому если их и закупают, то небольшими партиями и на краткосрочную перспективу». Российских контрагентов можно понять, добавляет эксперт: если партия, к примеру, украинской консервации застрянет на границе, ритейлер останется с пустыми полками.

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров.

В российском кабинете министров отметили, что решения на уровне правительства России относительно регулировании импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

Позже, 18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров