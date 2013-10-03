Moody's назвало спекуляции в украинских СМИ главным риском для гривни

Об этом говорится в официальном пресс-релизе международного рейтингового агентства Moody's по анализу экономической ситуации в Украине, сообщает УНН.

К числу факторов, которые будут давить в перспективе на валютные резервы, агентство отнесло увеличение импорта газа и риск снижения экспорта.

"Импорт газа, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы, учитывая, что импорт в 2013 году за период с начала года по текущую дату не соответствует объемам импорта в предыдущие годы", - говорится в пресс-релизе.

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Как сообщалось, посредством украинских СМИ была проведена масштабная информационная кампания (по данным участников рынка, ее заказчики - из России), направленная на расшатывание ситуации на валютном рынке через провоцирование панических настроений населения. Вместе с тем член правления НБУ Александрович Дубыхвист рассказывал, что за январь-август текущего года чистый спрос населения на валюту снизился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а профицит платежного баланса составил 1,7 млрд долл..

"Изменилось поведение населения на валютном рынке. Если раньше население было активным сектором, то сейчас ушло с этого рынка. Сальдо покупок населением за 8 месяцев текущего года составило 262 млн долларов, за аналогичный период 2012 года - 4,4 млрд долларов, то есть практически в 20 раз меньше уменьшился спрос со стороны населения", - сообщил представитель Нацбанка.