В Севастополе охранники магазина до смерти избили покупателя

По данным пресс-службы Управления МВД в Севастополе, в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа 50-летнего гражданина.

Как сообщает e-crimea.info, было установлено, что ночью на улице между потерпевшим и двумя неизвестными возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленники избили потерпевшего, оттащили его от дороги и скрылись. Сотрудники милиции задержали злоумышленников неподалеку от места совершения преступления. Ими оказались 30-летний и 27-летний охранники одного из магазинов.

Потерпевший хотел зайти в магазин, но на пороге между ним и злоумышленниками возник конфликт. Охранники избили потерпевшего ногами, а когда поняли, что зашли далеко, попытались оказать первую помощь, но их усилия были напрасны. Злоумышленники вызвали скорую помощь, а сами остались наблюдать за происходящим в стороне.

Охранники арестованы, по факту открыто уголовное производство.