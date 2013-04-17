В Крыму 6-балльный шторм обрушил берегоукрепительную стену

Сегодня в Крыму в результате 6-балльного шторма в районе пляжа пансионата «Дубна» на набережной Профессорского уголка г. Алушта произошло разрушение берегоукрепляющей стены и части дорожного полотна, в результате чего происходит постоянное вымывание грунта из-под дорожного полотна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время проезд на данном участке перекрыт работниками ГАИ.

На месте происшествия работают 5 человек личного состава государственной пожарно-спасательной части №1 г. Алушта, работники горводоканала и коммунального предприятия «Благоустройство города», привлечены 1 автокран «МАЗ» и 1 грузовой автомобиль «КамАЗ».