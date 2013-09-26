Эксперт: Без политических договоренностей сотрудничать с Китаем сложно

В первую очередь эта страна интересна для отечественной экономики с точки зрения привлечения инвестиций. А одним из самых перспективных направлений сотрудничества остается сельское хозяйство, потому что именно украинская сельхозпродукция может прокормить постоянно увеличивающееся население Китая. Об этом в эфире телеканала БТБ заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко.

«Китай − это, пожалуй, одно из самых важных альтернативных направлений, о которых всегда надо помнить, несмотря на то, какие сдвиги иного характера происходят с нашими ближайшими соседями», − отметил Олег Усенко.

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Он также отметил важность политической составляющей в бизнес-контактах с КНР.

«Китай − это очень специфическая экономика, где нельзя добиться какого-то абсолютно положительного решения от отдельно взятых игроков, я имею в виду бизнес, без договоренностей на высоком политическом уровне», − отметил эксперт.

По убеждению Олега Устенко, Китай очень заинтересован в увеличении импорта отечественной сельхозпродукции. В частности, это обусловлено тем, что население страны увеличивается с каждым годом.

«Китай − крупный производитель сельскохозяйственной продукции. Но также правда и то, что Китай − крупный импортер сельскохозяйственной продукции. И в последние годы Китай пытается решить задачу, связанную с тем, что население растет. Для Украины это колоссальные возможности для продвижения интересов нашего сельского хозяйства на китайском рынке», − заявил экономист.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера также отметил, что сотрудничество с Китаем важно из-за реальной возможности привлечения инвестиций. А они, в свою очередь, будут способствовать увеличению сельхозпроизводства, что позволит наращивать экспорт.

«Потенциал для роста украинского экспорта значительный. Но правда и то, что украинское сельское хозяйство требует колоссальных инвестиций. Вот почему, на мой взгляд, в составе украинской делегации сейчас находится и украинский министр сельского хозяйства. Украинское сельское хозяйство можно довести до уровня европейского. И, скажем, вместо 50 миллионов тонн зерна собирать 100 миллионов тонн зерна. Но, по нашим оценкам, подобного рода изменения требуют около 50 миллиардов долларов инвестиций только в одно сельское хозяйство в течение ближайших десяти лет», − подытожил эксперт.