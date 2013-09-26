Украинские банки начали конвертировать валютные переводы в гривну

С этого же дня украинские банки начали работать по новым правилам. Об этом сообщили банкиры, присутствовавшие на круглом столе в Киеве «Конвертирование валютных переводов в гривневые: правовые аспекты».

Как отметил Руслан Тропотяга, член Комитета Независимой ассоциации банков Украины по вопросам регуляторной политики и надзора, никакого ажиотажа в отделениях не наблюдается.

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«Это было логичным эволюционным решением Национального банка. Банки были к нему готовы, и никаких проблем с конвертацией валютных переводов нет», - отметил он.

По словам банкира, существующие нормативные документы очень четко прописывают все процедуры. Так, согласно Закону Украины «О платежных системах и переводе денег в Украине», перевод должен быть совершен банком в течение трех дней. Соответственно, если требуется конвертация иностранной валюты в гривну, она тоже должна быть совершена в пределах этого срока.

Конвертируются переводы по рыночному курсу на день операции.

«Если взять срез по валютообменным операциям, на сегодняшний день курс на покупку наличных долларов США установлен на отметке 8,17, на продажу – 8,19. Межбанковский рынок сейчас находится на отметке 8,18. В постановлении Нацбанка определен именно межбанковский валютный рынок как место для проведения продажи данных поступлений. Поэтому можно говорить о том, что собственнику средств будет зачислен именно тот эквивалент, который на сегодняшний день является рыночным», - отметил Александр Соболев, заместитель председателя правления, член правления ПУАТ «ФИДОБАНК».

Напомним, что 16 сентября было принято и 23 сентября вступило в силу Постановление НБУ №365 «О порядке поступления средств в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины». Согласно документу, поступление средств в иностранной валюте в пределах Украины на текущий счет в иностранной валюте физического лица осуществляется исключительно путем перевода средств в иностранной валюте с другого собственного счета или путем внесения наличных средств собственником счета. При переводе средств в иностранной валюте между физическими лицами банк должен продать эти средства на межбанковском валютном рынке и зачислить физлицу гривневый эквивалент от этой продажи.