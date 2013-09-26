Американский эксперт: Рынку Китая будет интересна украинская продукция АПК

Об этом в комментарии телеканалу БТБ заявил профессор международной экономики Гарвардского университета Ричард Купер.

«Китай сегодня является быстро растущим рынком. Бизнесы во всем мире заинтересованы в сотрудничестве с Поднебесной из-за того, что это большой рынок - 1,3 млрд человек. В этом смысле он идеальное место для экспорта украинской продукции. В частности, Китай - крупный импортер продуктов питания, что особенно должно заинтересовать Украину», - заметил он.

Кроме того, по словам эксперта, Украина может увеличить в Китай экспорт угля.

«КНР - также крупный импортер сырья. Несмотря на то, что в стране много угля, она превратилась в импортера. А Украина - богатая углем. Этим также важно воспользоваться», - добавил ученый.

Ричард Купер констатирует, что 30 лет назад Китай был бедным государством, но сегодня все больше жителей страны переходят в статус среднего класса, их заработки повышаются.

«Поэтому они задумываются над приобретением разных групп товаров. Это делает Китай чрезвычайно привлекательным для многих американских, японских, корейских и европейских фирм, которые захотят продавать продукцию китайским потребителям, благосостояние которых растет», - резюмировал эксперт.

Напомним, что 23-27 сентября в Китае находится правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым.