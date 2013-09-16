У Попова решили заняться комплексным ремонтом отопления в домах киевлян





«Президент Украины Виктор Янукович поставил четкие задачи по обеспечению качественных условий проживания населения. В том числе и задачу своевременно подготовить город к отопительному сезону. Учитывая состояние киевских инженерных сетей, их изношенность, готовить город к зиме с каждым годом становится все труднее. Без серьезных капиталовложений город в ближайшие годы будет иметь большие проблемы», – сказал собеседник.

По его словам, столичная власть намерена поставить вопрос ребром перед правительством и парламентом в процессе утверждения госбюджета на 2014 год. «Будем ставить вопрос, что если президентом поставлена задача обеспечить гражданам нормальные условия, то ее нужно выполнять сообща. Киев будет просить как минимум уменьшить изъятия из бюджета столицы в госбюджет, что позволит получить дополнительные средства на решение проблем города», – сказал собеседник.

Напомним, что отопление в Киеве будет включено не позднее 15 октября. Как сообщал УНИАН, об этом председатель КГГА Александр Попов заявил журналистам сегодня после завершения аппаратного совещания, посвященного подготовке столицы к началу отопительного сезона. «Мы включим отопление 15 октября при любых обстоятельствах», – сказал Попов. Он также напомнил, что согласно нормативам отопительный сезон может начаться раньше, если три дня подряд среднесуточная температура на улице будет ниже 8 градусов тепла.

В целом по Украине на сегодняшний день из запланированных 205 тыс. жилых домов к отопительному сезону подготовлено более 190 тысяч. А также подготовлено 97% котельных, при этом заменили 1067 котлов (что составляет 96% от плана). Кроме того, заменено более 450 километров теплосетей. К зиме в городах и районах подготовлено более 6 500 единиц специализированной техники и заготовлено 1,2 млн. т посыпочного материала и реагентов. В целом на подготовку к отопительному сезону в 2013 году государство выделило 3,5 млрд гривен.