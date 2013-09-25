В Одессе мать бросила однодневного ребенка в парке на скамейке

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребенка принесла женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Она заявила, что нашла младенца в парке имени Горького. По ее словам, ребенка она обнаружила на скамейке.

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Как сообщила начальник отдела материнства и детства департамента здравоохранения Одесского городского совета Ирина Руденко, по предварительным оценкам специалистов доношенный мальчик весом 3 590 г и ростом 52 см рожден этим утром. Состояние ребенка удовлетворительное, сообщает 048.ua

Для дальнейшего дообследования ребенок будет находиться в неонатологическом отделении городской детской больницы №1 им. академика Б.Я. Резника.

Милиция тем временем ищет маму-кукушку, которая оставила своего сына в парке.