В Одессе мать бросила однодневного ребенка в парке на скамейке
4 сентября около 13:00 в «Окно жизни» при одесском родильном доме №7 по улице Космонавтов был доставлен новорожденный мальчик.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребенка принесла женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Она заявила, что нашла младенца в парке имени Горького. По ее словам, ребенка она обнаружила на скамейке.
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Как сообщила начальник отдела материнства и детства департамента здравоохранения Одесского городского совета Ирина Руденко, по предварительным оценкам специалистов доношенный мальчик весом 3 590 г и ростом 52 см рожден этим утром. Состояние ребенка удовлетворительное, сообщает 048.ua
Для дальнейшего дообследования ребенок будет находиться в неонатологическом отделении городской детской больницы №1 им. академика Б.Я. Резника.
Милиция тем временем ищет маму-кукушку, которая оставила своего сына в парке.