В Киеве горе-мать бросила новорожденного ребенка на улице

В Киеве жительница Симферополя оставила на улице новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба столичной милиции

Информация об этом поступила 11 марта около 15 часов в Деснянского райуправление милиции. Как выяснили правоохранители, ребенка подкинули к детскому дому, сообщает КП в Украине.

Правоохранители установили личность матери младенца. Ею оказалась жительница Симферополя. Женщина оставила возле ребенка медицинское свидетельство о рождении.

Младенца передали в детскую клиническую больницу, где его обследуют врачи. Горе-матери младенца грозит статья "Оставление в опасности", которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.