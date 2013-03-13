В Киеве горе-мать бросила новорожденного ребенка на улице
10:07, 13 марта 2013Общество
1308 0
Мать подкинула ребенка под двери детского дома.
Матери грозит 3 года тюрьмы
В Киеве жительница Симферополя оставила на улице новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба столичной милиции
Информация об этом поступила 11 марта около 15 часов в Деснянского райуправление милиции. Как выяснили правоохранители, ребенка подкинули к детскому дому, сообщает КП в Украине.
Правоохранители установили личность матери младенца. Ею оказалась жительница Симферополя. Женщина оставила возле ребенка медицинское свидетельство о рождении.
Младенца передали в детскую клиническую больницу, где его обследуют врачи. Горе-матери младенца грозит статья "Оставление в опасности", которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter