В Прикарпатье за снятие «порчи» женщина отдала мошенницам 170 тысяч
09:44, 25 сентября 2013Общество
959 0
На Прикарпатье за ритуал снятия «порчи» женщина отдала двум мошенницам 170 тыс. грн.
Мошенницы уверяли, что «порча» приведена на всю семью / Фото: lady.obozrevatel.com
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в Галиче к местной жительнице подошли две незнакомые женщины и предложили погадать.
По теме: Хмельнитчина: за "снятие порчи" женщина отдала полмиллиона
Они заверяли, что на семью женщины наведена «порча», и чтобы избавиться от нее, следует провести специальный ритуал. Во время так называемого «ритуала» женщина отдала мошенницам все деньги, что имела при себе, а также вынесла из дома сбережения и золотые изделия на сумму около170 тыс. грн.
Милиция ведет поиски мошенниц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter