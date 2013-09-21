Завтра в Украине будет облачно с прояснениями
16:04, 21 сентября 2013Общество
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Завтра, 22 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями, временами ожидаются небольшие дожди, только днем в западных областях без осадков
Местами небольшой дождь
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на побережье Крыма до 15°, в западных областях 3-8° тепла; днем 11-16°, на юге и в Закарпатье до 19°; на высокогорье Карпат в течение суток 1-7° тепла.
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В Киеве и области пройдет небольшой дождь. Температура на Киевщине ночью 6-11°, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 13-15°.
21 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 17-20°, в районе Одессы и Геническа 14-15°; в Днепре возле Киева 15°.
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