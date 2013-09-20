Банкиры рассказали, в какие дни недели украинцы тратят больше всего денег

Эксперты Приватбанка уточнили, что активнее всего украинцы покупают продукты в магазинах и супермаркетах по пятницам, а больше всего книг и медикаментов покупается во вторник. Выходные граждане предпочитают проводить на рыбалке, путешествуя или в кино. А на последний день рабочей недели - пятницу традиционно приходится пик посещаемости ресторанов, кафе, и баров.

Отдельно отмечается, что при проведении исследования учитывались все операции по оплате товаров банковскими картами через терминалы банка. Поскольку на сегодня терминалы банка работают в более чем 54% торговых точек Украины, выборка репрезентативна и отражает потребительское поведение жителей всей страны.

Справка. Математики ПриватБанка неформальный клуб по интересам сотрудников ПриватБанка, которые в свободное от работы время исследуют вопросы, не являющимися важными для ведения бизнеса, но ответы просто могут быть интересны.