В Киеве во время задержания преступник убил милиционера

Милиция объявила в розыск преступника, который вчера в Киеве убил милиционера.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, вчера около 19.00 в Печерском районе Киева по адресу ул. Киквидзе, 19 проходило задержание опасного преступника МАКУШКО Сергея Николаевича.

Во время задержания преступник выстрелом из пистолета убил работника милиции и скрылся. Убегая, сам он получил огнестрельное ранение в ногу.

Главное управление МВД Украины в г. Киеве просит граждан, если они видели мужчину, похожего по приметам, звонить по телефону: 278-36-83 или 02.

Приметы преступника: крепкое телосложение, лицо овальное, волосы темные по плечи, в результате ранения хромает. Был одет в бежевый джинсовый короткий пиджак, светлые брюки.