Названы опасные лекарства, которые чаще всего подделывают в Украине

В один день с полок украинских аптек исчезли все продаваемые ранее в нашей стране 44 наименования лекарств с маркировкой «Биологише Хайлмиттель Хеель ГМБХ (Германия), а СБУ удивило — украинское представительство известной фирмы подозревается в фальсификации препаратов, пишут "Вести".

Под вопросом оказалась подлинность «Траумеля», «Вибуркола», «Цель Т», «Церебрум композитума» и «Дискус композитума», которые еще в прошлом году входили в двадцатку самых продаваемых в Украине. И, как позже выяснилось, подозрение оказалось небеспочвенныым.

«В Украине реализуется около 10 тысяч наименований лекарств, и только 41 наименование было выявлено в 2012 году как фальсифицированное, — рассказывает нам глава Гослекслужбы Алексей Соловьев. — Ситуация кардинально изменилась в 2011 году, когда появилась уголовная ответственность за фальсификацию лекарств. До введения уголовной ответственности в 2010 году в том же Василькове было выявлено нелегальное производство препаратов, в числе которых был популярный у украинцев «Мезим». (Там так же, как и на складах «Хееля», были обнаружены упаковки просроченного «Мезима», из которых вручную извлекались таблетки и вручную закатывались в новые блистеры и упаковки. — Авт.). Но, поскольку уголовной ответственности за фальсификацию лекарств тогда еще не было, организаторов лишь оштрафовали на 1,5 тыс. грн».

Лекарства, которые чаще всего подделывали в Украине с начала 2013 года: "Л-лизина эсценат", "Мукалтин", "Фезам", "Амизон", "Мезим-форте", "Фуросемид".

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Препараты, среди которых чаще попадаются некачественные: "Баралгетас", "Фервекс", "Энзистал", "Бальзам", "Вигор", "Доларен", "Настойка шиповника".

В Гослекслужбе говорят, что есть определенное правило фальсификации лекарств в нашей стране: чаще всего подделываются те препараты, которые имеют хорошие рекламные бюджеты и хорошо продаются. «Поэтому, как только появляется новая реклама медикамента, силы госконтроля сосредотачиваем на этом препарате. Есть еще одно правило: лекарства стоимостью до 20 грн не подделываются, так как это просто нерентабельно», — говорит Соловьев.

В 2017 году за всеми лекарствами в Украине начнется в буквальном смысле слова слежка. В Гослекслужбе нам рассказали, что работают над созданием системы, которая будет отслеживать каждую отдельную упаковку от момента, когда она была произведена, до того, как она попала в руки больному.

«Такая система уже достаточно успешно работает в Турции. Настолько успешно, что в Евросоюзе приняли решение ввести аналогичную во всех странах ЕС. Суть системы — в том, что еще на этапе производства каждой упаковке лекарств присваивается свой номер, который вносится в государственную базу данных лекарств. При реализации упаковки с нее сканируется этот код, и в базе данных высвечивается, что эта пачка уже была продана. Если эта система действительно заработает, то возможность реализации поддельной упаковки будет невозможна», — говорит Алексей Соловьев.