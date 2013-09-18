В Украине могут переоборудовать терминалы из-за фальшивых купюр

«Владельцы сетей терминалов начнут менять некачественные купюроприемники, принимавшие фальшивки, на более дорогие устройства. По моим оценкам, проблемы с распознаванием поддельных банкнот в начале осени имели порядка 2–3% установленных терминалов», — рассказал «Вестям» директор департамента организации терминального бизнес-банка «Национальный кредит» (владеет терминалами «Банк24 Национальный кредит») Дмитрий Гриша.

Неофициально финансисты называют более внушительные цифры. «Если взять не только Киев, а всю Украину, то доля дешевых купюроприемников, распознающих только номинал и водяной знак купюры (не анализирующих другие отличительные знаки банкнот), — 8–10%. Чаще всего на терминалах экономили не банки, а компании, работающие с ними по соглашению и пользующиеся раскрученными брендами», — рассказали нам в одной из крупных платежных систем.

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По данным Нацбанка, на 1 июля 2013-го в Украине было установлено 47,5 тыс. платежных терминалов: 45,3% из них принадлежит 73 банкам, 42,3% — 26 фирмам-агентам и 10,9% — 6 небанковским финучреждениям. За первое полугодие 2013 г. эти терминалы в общем приняли платежей на 27,3 млрд грн.

Замена некачественных купюроприемников — не единственная мера финансистов. «Операторы всегда могут отключить возможность приема банкнот определенного номинала, если случаи с зачислением этих купюр участятся», — сказал «Вестям» Дмитрий Гриша.