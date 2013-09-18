Крупнейшие российские банки могут подвергнуться санкциям США

В США четыре сенатора призвали администрацию Барака Обамы ввести санкции в отношении крупнейших российских банков, финансирующих, по их словам, режим Башара Асада. Об этом пишет Газета.ру ссылаясь на издание Politico.

Письмо главе Минфина Джейкобу Лью подписали сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Келли Айотт и демократы Ричард Блюменталь и Джин Шахин.

«Такие банки как ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Внешэкономбанк ведут бизнес с Сирией, подрывая режим санкций, введенных США, Евросоюзом и ООН», — указано в письме.

По словам сенаторов, в ВТБ, в частности, хранятся личные активы сирийского президента Башара Асада.

Сенатор Блюменталь предложил также заморозить активы российских банков в США и наложить ограничения на зарубежные поездки их сотрудников.