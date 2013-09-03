На Черниговщине самолет оставил без света два десятка сел

В Черниговской области самолет во время обработки сельхозугодий повредил линию электропередач.

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Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, 2 сентября возле с. Даниловка Менского района в результате нарушения правил полетов во время проведения обработки сельхозугодий СООО «Олстаслен», самолет Ан-2 повредил участок ЛЭП 110 кВт, что привело к ее отключению.

Без электроснабжения остались жители части г. Мена, пгт Сосница и 20 населенных пунктов Менского района. Через полтора часа электроснабжение было возобновлено, однако поврежденный участок ЛЭП на время проведения ремонтных работ выведен из эксплуатации.

Самолет Ан-2 осуществил посадку на аэродроме возле с. Александровка Корюковского района.

В результате этого происшествия погибших и травмированных нет, проводится проверка.