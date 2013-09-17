Киевлянина приговорили к 5 годам за сожжение шести автомобилей

Печерский райсуд столицы огласил приговор 20-летнему безработному киевлянину, который из хулиганских мотивов поджег шесть автомобилей в центре города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Печерского района города Киева.

Установлено, что в ночь на 10 мая текущего года осужденный, находясь в нетрезвом состоянии, обливал автомобили легковоспламеняющимся веществом и поджигал их.

Таким образом он меньше чем за полчаса повредил 6 автомобилей, а именно «Лексус», «Муцубиси», «Нисан», «Сузуки», «Хонда» и «Газель».

Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба отмечает, что в 2011 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.