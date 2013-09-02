В центре Одессы трое пьяных мужчин устроили разборки со стрельбой

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, инцидент произошел около 16.40.

По предварительным данным, трое мужчин отдыхали в кафе. Во время общения между ними возник спор, который продолжился на улице. Один из мужчин достал травматический пистолет и стал стрелять.

В связи с тем, что сегодня Одесса празднует День города, усилена охрана общественного порядка патрульными, и один из нарядов услышал выстрел и вызвал помощь. Два участника инцидента задержаны. Как выяснилось, у них обоих при себе было травматическое оружие. Но второй мужчина его не применил. Третий участник конфликта с ранением бедра госпитализирован.

Как отметили в милиции, все трое находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.