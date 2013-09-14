Больше всего квартир регистрируют в Киеве, Донецке и Днепропетровске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

По данным пресс-службы, второе и третье места по количеству зарегистрированных в стране квартир заняли Донецкая и Днепропетровская области, где было зарегистрировано 7,9 тыс. и 6,3 тыс. квартир соответственно.

Меньше всего квартир в августе было зарегистрировано в Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях – 671, 878 и 885 квартир соответственно.

Также в Укргосреестре сообщили, что количество зарегистрированных в Украине квартир в прошедшем месяце более чем в 2,6 раза превысило показатель зарегистрированных за аналогичный период жилых домов (порядка 30,5 тыс.).

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Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года, по данным Укргосреестра, в Украине зарегистрировали порядка 250 тыс. объектов недвижимого имущества, из которых 141,5 тыс. – квартиры, 65,7 тыс. – жилые дома.

В І полугодии в стране было зарегистрировано более 586 тыс. объектов жилой недвижимости. При этом в Реестр прав собственности на объекты жилой недвижимости внесены 419,7 тыс. записей о регистрации квартир, 165 тыс. записей о регистрации жилых домов и 1,7 тыс. записей о регистрации других жилых помещений.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины вместо Бюро технической инвентаризации.