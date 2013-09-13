СМИ: Вузы заселяют студентов в общежития с ужасными условиями (видео)

Однако уровень условий жизни тех, кому посчастливилось получить место, в некоторых студенческих жилищах оставляет желать лучшего, сообщает ТСН.

Так, журналисты программы "Завтрак с 1 +1" побывали в седьмом общежитии Национального авиационного университета. Оказаться внутри им удалось просто, потому что вахтера не было на месте.

По свидетельству журналистов, хотя внешне общежитие выглядит как обычное жилое здание, внутри он встречает посетителей ободранными стенами, потолком, который осыпается, и ржавой сантехникой, а душевая комната есть только одна на 9 этажей, зато в кабинете заведующей общежития евроремонт - стены ровные, а пол чистый.

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При этом в одной комнате живет по шесть человек.

Также во многих секциях общежития можно наткнутся на так называемые холодильник -свалки, где продукты лежат годами вместе с тараканами, которых в общежитии значительно больше, чем студентов.

Между тем, ректор авиационного университета уверяет, что в общежитии номер 7 активно идет ремонт.

"Седьмое общежитие сейчас в ремонте все. Там один стояк отремонтирован, один - нет. Он планово поставлен на ремонт на это полугодие" , - заявил он.

"Ремонт там очень сложный. Поэтому мы его сделаем. В этом месяце мы его закончим" , - пообещал ректор.