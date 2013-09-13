Убивший 9 женщин фастовский маньяк получил пожизненный срок
Фастовский горрайонный суд осудил к пожизненному заключению серийного убийцу и насильника, который в течение 5 лет совершал преступления на территории Фастовского района Киевской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, жертвами мужчины стали 9 человек, среди них - взрослые женщины и несовершеннолетние девушки.
Прокуратура доказала, что в течение 2006-2011 года ранее судимый уроженец Боярки Киевской области совершил серию убийств и изнасилований. 46-летний мужчина был не женат, не работал и сильно пил. Проживал в Фастове вместе со своей сожительницей.
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Своих жертв убийцы душил или убивал ножом. Женщин маньяк преимущественно подстерегал в уединенных местах. Убедившись, что вблизи никого нет, он нападал на них, затягивал в лесополосу, насиловал и душил. Тела оставлял на месте преступления, присыпав листьями и ветками. Преступник убил даже собственную падчерицу.
Действия осужденного квалифицированы соответствующими статьями Уголовного кодекса Украины, то есть как преднамеренное убийство с особой жестокостью соединенное с изнасилованием и разбойным нападением.
В судебном заседании вина мужчины в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана. При проведенные процессуальных и следственных действий вел себя сдержанно. Самостоятельно рассказывал и показывал на местности, как именно убивал и насиловал. Осужденный полностью признал свою вину, но не раскаялся в содеянном.