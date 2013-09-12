На Луганщине уже сутки горит шахта, один горняк пропал, 208 эвакуированы
08:45, 12 сентября 2013Общество
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На Луганщине остается неизвестной судьба горняка шахты «Артема», на которой вчера произошел пожар.
Шахта имени Артема, Артемовск, Луганская область / Фото: foto-planeta.com
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера, 11 сентября, в 8 часов 20 минут в городе Артемовск Перевальского района Луганской области на шахте „Артема” ГП „Луганскуголь”, на горизонте 600 метров возник пожар, вследствие которого пострадал один горнорабочий, который госпитализирован в Луганскую областную больницу.
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По данным пресс-службы, 208 горнорабочим удалось самостоятельно подняться на поверхность.
По состоянию на 7 чаов 12 сентября судьба одного горнорабочего остается неизвестной, ликвидация пожара продолжается. Работа шахты временно приостановлена.
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