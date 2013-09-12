На Луганщине уже сутки горит шахта, один горняк пропал, 208 эвакуированы

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера, 11 сентября, в 8 часов 20 минут в городе Артемовск Перевальского района Луганской области на шахте „Артема” ГП „Луганскуголь”, на горизонте 600 метров возник пожар, вследствие которого пострадал один горнорабочий, который госпитализирован в Луганскую областную больницу.

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По данным пресс-службы, 208 горнорабочим удалось самостоятельно подняться на поверхность.

По состоянию на 7 чаов 12 сентября судьба одного горнорабочего остается неизвестной, ликвидация пожара продолжается. Работа шахты временно приостановлена.