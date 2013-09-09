В Харькове Lexus вылетел на встречную и протаранил ВАЗ, убив двух человек (видео)

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла вчера, 8 сентября, около 24:00 на Салтовском шоссе.

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23-летний водитель автомобиля Toyota Lexus GS-300 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Приора с прицепом, следовавшим во встречном направлении

В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Лада Приора (1985 и 1935 года рождения).

Кроме того, с травмами разной степени тяжести госпитализированы оба водителя и пассажирка автомобиля Lexus.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.