В Харькове Lexus вылетел на встречную и протаранил ВАЗ, убив двух человек (видео)
14:58, 09 сентября 2013Общество
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В Московском районе Харькова в результате столкновения двух легковых авто два человека погибли, еще трое травмированы.
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла вчера, 8 сентября, около 24:00 на Салтовском шоссе.
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23-летний водитель автомобиля Toyota Lexus GS-300 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Приора с прицепом, следовавшим во встречном направлении
В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Лада Приора (1985 и 1935 года рождения).
Кроме того, с травмами разной степени тяжести госпитализированы оба водителя и пассажирка автомобиля Lexus.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
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